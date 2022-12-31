Путин дал поручение правительству создать комиссию по вопросам развития беспилотников
Президент РФ Владимир Путин поручил Кабмину до 15 февраля 2023 года создать комиссию по развитию беспилотных авиасистем.
Официальный документ опубликован на официальном сайте президента РФ.
«Образовать правительственную комиссию по вопросам развития беспилотных авиационных систем», — говорится в тексте поручения.
Комиссию сформируют для подготовки предложений о разработке беспилотных систем, а также развитии необходимой инфраструктуры и подготовки кадров.
Возглавит комиссию первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов.
Ранее военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов заявил, что ВС РФ используют новую тактику на Украине, осуществляя постоянное давление на противника при помощи высокоточных ударов с помощью дронов по энергосистеме и военным объектам Украины, чтобы не позволить противнику восстановить энергетический потенциал предприятий по производству оружия и ремонту боевой техники.
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