Путин подписал закон о праве ведомственной охраны сбивать беспилотники
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, который, в частности, предоставляет право ведомственной охране сбивать беспилотники с помощью спецсредств. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что работники наделяются правом «пресекать нахождение беспилотных воздушных судов в воздушном пространстве в целях отражения нападения на охраняемые объекты».
Ранее в Саратовской области ограничили полеты беспилотников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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