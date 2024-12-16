Путин: Больше тысячи человек в день поступают на военную службу по контракту

Каждый день свыше тысячи россиян поступают на службу в Вооруженные силы РФ по контракту, люди добровольно идут на фронт. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на коллегии Минобороны РФ.

Глава государства поблагодарил российских военных и выразил уверенность, что они и впредь достойно будут решать все поставленные задачи. Кроме того, Путин назвал важнейшей задачей государства повышение социальных гарантий военнослужащим.

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Также президент подчеркнул, что несколько тысяч беспилотников поступают в российские войска РФ ежедневно.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины за сутки потеряли на курском направлении до 540 военнослужащих. Всего за время боевых действий в Курской области армия Украины потеряла более 40 060 военнослужащих, передает «Радиоточка НСН».

