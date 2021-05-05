«Пустое дело». Военный эксперт посмеялся над противотанковыми рвами на границе Украины

Глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что на обустройство границы с Россией уже было потрачено два миллиарда гривен (почти 5,4 миллиарда рублей), сообщает «РБК-Украина».

Дейнеко уточнил, что уже вырыто около 400 км противотанковых рвов, обустроено 330 км рокадной дороги, установлено 100 км металлического забора и 70 км колючей проволоки, а в Луганской области - запущена система видеонаблюдения.

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН заявил, что никакого военного значения украинские сооружения не имеют.