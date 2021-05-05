«Пустое дело». Военный эксперт посмеялся над противотанковыми рвами на границе Украины
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН оценил реализацию украинского проекта «Стена» на границе с Россией.
Глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что на обустройство границы с Россией уже было потрачено два миллиарда гривен (почти 5,4 миллиарда рублей), сообщает «РБК-Украина».
Дейнеко уточнил, что уже вырыто около 400 км противотанковых рвов, обустроено 330 км рокадной дороги, установлено 100 км металлического забора и 70 км колючей проволоки, а в Луганской области - запущена система видеонаблюдения.
Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков в эфире НСН заявил, что никакого военного значения украинские сооружения не имеют.
«Серьезное препятствие для танковых войск России они (пограничные рвы и заграждения – прим. НСН) не представляют. Абсолютно пустое дело. Это чисто политическое мероприятие. Его цель – продемонстрировать, что украинская власть является врагом России.
С точки зрения военной России даже ничего специально предпринимать не стоит. Что касается политики – тоже особо реагировать не стоит. Уже со стороны Украины столько сделано, что рвы – это просто мелочь. Не надо размениваться», - заявил военный эксперт.
Ранее киевский политолог Павел Жовниренко и российский сенатор Сергей Цеков в эфире НСН разошлись в оценке мотивов высказывания Зеленского, который считает войну на Украине войной в Европе.
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