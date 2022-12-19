Пушилин заявил об уничтожении части позиций ВСУ, с которых наносились удары по Донецку
Часть позиций украинской армии, с которых в воскресенье были нанесены удары по Донецку, была уничтожена ответным огнем российских сил. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
Накануне ВСУ выпустили 40 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град» по жилым районам Донецка, напоминает РИА ФАН.
«Ответный огонь наносится, идет контрбатарейная работа, и сегодняшней ночью огневые точки противника, с которых наносились удары, часть из них точно была уничтожена», — цитирует Пушилина ТАСС.
Врио главы ДНР указал, что подразделения первого армейского корпуса и силы армии России ударили по скоплению противника в Авдеевке, Красногоровке и в западной части Марьинки, сообщает телеканал «360».
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