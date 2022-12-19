Пушилин заявил об уничтожении части позиций ВСУ, с которых наносились удары по Донецку

Накануне ВСУ выпустили 40 снарядов из реактивных систем залпового огня «Град» по жилым районам Донецка, напоминает РИА ФАН.

«Ответный огонь наносится, идет контрбатарейная работа, и сегодняшней ночью огневые точки противника, с которых наносились удары, часть из них точно была уничтожена», — цитирует Пушилина ТАСС.

Врио главы ДНР указал, что подразделения первого армейского корпуса и силы армии России ударили по скоплению противника в Авдеевке, Красногоровке и в западной части Марьинки, сообщает телеканал «360».

