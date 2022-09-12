ДНР сохраняет контроль над Красным Лиманом

По словам Народной милиции ДНР, атаки противника успешно отражаются. Также говорится, что жители Красного Лимана благодарят своих защитников за то, что они отстояли город.

Ранее стало известно, что российские войска выведены из Изюма. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

