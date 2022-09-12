ДНР сохраняет контроль над Красным Лиманом

Город Красный Лиман полностью контролируется подразделениями народной милиции Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Вооруженных сил России. Об этом сообщают представители Народной милиции ДНР, говорится в сообщении Telegram-канала Народной милиции ДНР.

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По словам Народной милиции ДНР, атаки противника успешно отражаются. Также говорится, что жители Красного Лимана благодарят своих защитников за то, что они отстояли город.

Ранее стало известно, что российские войска выведены из Изюма. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:ЛНРДНРСпецоперация
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