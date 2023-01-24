Пушилин заявил о полной зачистке Краснопольевки
Населенный пункт Краснопольевка в Донецкой народной республике полностью зачищен. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
Накануне штаб территориальной обороны республики сообщил, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Двуречье и Краснопольевка, напоминает Ura.ru. В Минобороны РФ подтвердили освобождение Краснопольевки штурмовыми отрядами при огневой поддержке оперативно-тактической, армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, отмечает телеканал «360».
«Краснопольевка защищена, она важной являлась для перекрытия снабжения противника», — подчеркнул Пушилин.
При этом политик отметил, что в Двуречье продолжается зачистка.
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