Пушилин заявил о полной зачистке Краснопольевки

Населенный пункт Краснопольевка в Донецкой народной республике полностью зачищен. Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Российские войска освободили населённый пункт Краснополье в ДНР

Накануне штаб территориальной обороны республики сообщил, что российские военные взяли под контроль населенные пункты Двуречье и Краснопольевка, напоминает Ura.ru. В Минобороны РФ подтвердили освобождение Краснопольевки штурмовыми отрядами при огневой поддержке оперативно-тактической, армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, отмечает телеканал «360».

«Краснопольевка защищена, она важной являлась для перекрытия снабжения противника», — подчеркнул Пушилин.

При этом политик отметил, что в Двуречье продолжается зачистка.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияДНРДенис Пушилин
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