Пушилин заявил о новом обмене пленными с Украиной

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в своём Telegram-канале заявил о проведении обмена пленными с Украиной по формуле 107 на 107.

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По его словам, 65 человек из освобождённых — из ДНР и ЛНР, украинской стороне передали «в основном опять вэсэушников».

«Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Скоро они смогут обнять своих близких», — написал он.

Ранее комиссия Совета по правам человека ООН заявила о минимум двух преступлениях Вооружённых сил Украины против пленных российских военнослужащих, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Батурин
ТЕГИ:СпецоперацияОбменПленныеДенис Пушилин
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