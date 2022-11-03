Пушилин заявил о новом обмене пленными с Украиной

По его словам, 65 человек из освобождённых — из ДНР и ЛНР, украинской стороне передали «в основном опять вэсэушников».

«Сегодня возвращаем из украинских застенков 107 наших бойцов. Скоро они смогут обнять своих близких», — написал он.

Ранее комиссия Совета по правам человека ООН заявила о минимум двух преступлениях Вооружённых сил Украины против пленных российских военнослужащих, сообщает RT.

