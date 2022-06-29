Пушилин заявил, что среди переданных Киевом пленных есть мобилизованные ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил в своём Telegram-канале, что 29 июня состоялся обмен пленными с украинской стороной.

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По его словам, были возвращены 144 бойца ДНР и России, Киеву передали столько же пленных из вооруженных формирований Украины.

"У врага оказались очень ценные военнослужащие. Среди освобождённых есть мобилизованные, которые при разных обстоятельствах попали в плен. Большинство из них ранены, и им необходима срочная квалифицированная медицинская помощь" - отметил глава ДНР.

Он пожелал раненым скорейшего выздоровления и добавил, что главная задача - "спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации".

Ранее официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в последнее время участились случаи расстрела националистами решивих сдаться украинских военнослужащих, сообщают "Невские новости".

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПленныеДенис ПушилинДНРСпецоперация
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