Пушилин заявил, что среди переданных Киевом пленных есть мобилизованные ДНР

По его словам, были возвращены 144 бойца ДНР и России, Киеву передали столько же пленных из вооруженных формирований Украины.

"У врага оказались очень ценные военнослужащие. Среди освобождённых есть мобилизованные, которые при разных обстоятельствах попали в плен. Большинство из них ранены, и им необходима срочная квалифицированная медицинская помощь" - отметил глава ДНР.



Он пожелал раненым скорейшего выздоровления и добавил, что главная задача - "спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации".

Ранее официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что в последнее время участились случаи расстрела националистами решивих сдаться украинских военнослужащих, сообщают "Невские новости".

