Пушилин заявил, что Медведчук был освобождён из украинского плена
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что лично подписал указ об обмене пленными, сообщает ТАСС.
По его словам, в результате были освобождены 56 человек: пять человек из Донбасса, 55 российских военнослужащих и оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.
Он отметил, что Украине были переданы 215 человек, в том числе представители нацбатов
«Понимаю чувства и эмоции всех, но я подписал указ исходя из того, что жизни наших ребят главнее всего», - добавил Пушилин.
Ранее Служба безопасности Украины опубликовала видео, на котором глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обращается с предложением обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя, сообщает RT.
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