Пушилин заявил, что Медведчук был освобождён из украинского плена

По его словам, в результате были освобождены 56 человек: пять человек из Донбасса, 55 российских военнослужащих и оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.

Он отметил, что Украине были переданы 215 человек, в том числе представители нацбатов

«Понимаю чувства и эмоции всех, но я подписал указ исходя из того, что жизни наших ребят главнее всего», - добавил Пушилин.

Ранее Служба безопасности Украины опубликовала видео, на котором глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обращается с предложением обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя, сообщает RT.