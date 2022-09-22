Пушилин заявил, что Медведчук был освобождён из украинского плена

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что лично подписал указ об обмене пленными, сообщает ТАСС.

СМИ: Украина заявила об обмене пленными с Россией с участием Медведчука и командиров «Азова»

По его словам, в результате были освобождены 56 человек: пять человек из Донбасса, 55 российских военнослужащих и оппозиционный украинский политик Виктор Медведчук.

Он отметил, что Украине были переданы 215 человек, в том числе представители нацбатов

«Понимаю чувства и эмоции всех, но я подписал указ исходя из того, что жизни наших ребят главнее всего», - добавил Пушилин.

Ранее Служба безопасности Украины опубликовала видео, на котором глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обращается с предложением обменять его на военнослужащих и жителей Мариуполя, сообщает RT.

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