Пушилин заявил, что Артемовск близок к окружению
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что наступление в окрестностях Артемовска идёт успешно.
По его словам, ситуация близка к окружению города и подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ).
«По Артемовску ситуация остаётся сложной, но однозначно наши подразделения... они продвигаются вперёд... Ситуация оперативного окружения достаточно близка», — сказал он.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в результате удара высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка было уничтожено также восемь единиц бронетехники и пять автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 048 / сут.
Умерли
392 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 262 / сут.
- Норвежского посла вызвали в МИД из-за задержания российских граждан
- Пушилин заявил, что Артемовск близок к окружению
- В Киеве сообщили, что 55% абонентов находятся в режиме аварийных отключений
- Собянин оценил итоги реконструкции поликлиники в Западном Дегунине
- Исследование: Новогодний стол обойдется россиянам на 20% дороже
- Китайские заводы начали останавливать производство из-за коронавируса
- Мэр Махачкалы Салман Дадаев подал в отставку
- Медведев предрек скорый «развод» США с Евросоюзом
- СМИ назвали нового претендента на роль Джеймса Бонда
- Норвегия выделит два миллиарда крон на закупку газа для Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru