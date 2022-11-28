Пушилин заявил, что Артемовск близок к окружению

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что наступление в окрестностях Артемовска идёт успешно.

СМИ сообщили о больших потерях ВСУ под Артемовском

По его словам, ситуация близка к окружению города и подразделений Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«По Артемовску ситуация остаётся сложной, но однозначно наши подразделения... они продвигаются вперёд... Ситуация оперативного окружения достаточно близка», — сказал он.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в результате удара высокоточным оружием ВКС России по сосредоточению живой силы и военной техники 17-й танковой бригады ВСУ в районе станции Моисеевка было уничтожено также восемь единиц бронетехники и пять автомобилей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ДНРВСУСпецоперацияДенис Пушилин
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