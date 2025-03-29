Командование ВСУ задействовало женщин как штурмовиков на некоторых направлениях в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал глава Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.

По словам политика, украинские вооруженные формирования используют разный по составу контингент.

«Фиксируем на поле боя убитых женщин. Эти женщины участвуют даже не как наводчики дронов, а как штурмовики», - подчеркнул Пушилин.

Глава ДНР указал, что такая ситуация наблюдается на красноармейском и дзержинском направлениях.

Между тем бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что у армии страны нет ресурсов для продвижения к Москве. Такие планы не получится реализовать, даже если начать призывать женщин в вооруженные силы.

