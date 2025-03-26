Залужный заявил о нехватке сил у ВСУ для наступления на Москву
Бывший главнокомандующий Вооруженных сил Украины и посол страны в Великобритании Валерий Залужный заявил, что у ВСУ нет достаточных ресурсов для продвижения к Москве и противостояния российской армии. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Выступая перед студентами во Львове, Залужный отметил, что численности личного состава по всей Украине не хватит для подобной операции. Он подчеркнул, что продвижение войск потребовало бы значительного растяжения фронта, а мобилизационные резервы страны не позволяют реализовать такие планы, даже если начать призывать женщин. Экс-главком добавил, что ситуацию на линии боевых действий следует оценивать объективно.
Валерий Залужный возглавлял Вооруженные силы Украины с 2021 года и руководил действиями армии в период активных боевых действий. В феврале 2024 года он был отправлен в отставку, после чего занял пост посла Украины в Великобритании. Его увольнение связывали с разногласиями с руководством страны по вопросам военной стратегии.
На фоне конфликта Киев столкнулся с трудностями в мобилизации. Украинские власти предпринимают меры по увеличению численности войск, включая обсуждение призыва женщин и снижения возрастного порога для военной службы, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru