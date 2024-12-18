Минобороны РФ сообщило об освобождении Трудового и Старых Тернов в ДНР

Российская армия освободила населенный пункт Старые Терны в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Также под контроль взят населенный пункт Трудовое.

В операции участвовали подразделения «Южной» группировки войск, а также "Центр". Уточняется, что потери украинских войск за сутки составили 1610 человек.

Днем ранее российские войска также освободили село Анновка в Донецкой Народной Республике. Как уточнили в ведомстве, село взяла под контроль «Южная» группировка войск.