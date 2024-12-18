Минобороны РФ сообщило об освобождении Трудового и Старых Тернов в ДНР

Российская армия освободила населенный пункт Старые Терны в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. Также под контроль взят населенный пункт Трудовое.

В операции участвовали подразделения «Южной» группировки войск, а также "Центр". Уточняется, что потери украинских войск за сутки составили 1610 человек.

Днем ранее российские войска также освободили село Анновка в Донецкой Народной Республике. Как уточнили в ведомстве, село взяла под контроль «Южная» группировка войск.

Минобороны: ВС РФ за неделю освободили семь населенных пунктов

До этого армия России взяла под контроль село Елизаветовка в ДНР.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов РФ Владимир Рогов сообщал, что российские военные вошли в Шевченко, позднее Денис Пушилин сообщил об освобождении села.

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ФОТО: Александр Река / ТАСС
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