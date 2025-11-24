Пушилин: ВСУ отступают в Константиновке
Украинские войска бросают технику и раненых при отступлении из центра города Константиновка в Донецкой Народной Республике. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин в эфире канала «Россия-24».
Глава ДНР подчеркнул, что армия России расширила зону контроля на константиновском направлении, улучшив позиции с юго-восточной и с южной частей города.
«Также есть факты, когда противник в центре уже самой Константиновки бросает технику, отступая бросает раненых», - отметил Пушилин.
Ранее глава президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой высказал мнение, что российские силы окончательно зачистят Константиновку в течение «суток-двух, не больше», пишет Ura.ru.
