В ЦБ надеются на возвращение инфляции к цели в 4% в 2026 году

Банк России рассчитывает на возвращение инфляции к цели в 4% в 2026 году. Об этом заявил зампредседателя регулятора Алексей Заботкин, пишет ТАСС.

«Мы в следующем году рассчитываем, что мы наконец добьемся после 4-5 лет высокой инфляции ее возвращения на низкие уровни, соответствующие нашей цели в 4%», - указал Заботкин.

По его словам, такой уровень позволит «с некоторым лагом» снизить ставку до более приемлемых по сравнению с опытом двух лет показателей.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что инфляция опустится до целевого уровня 4% во второй половине следующего года, напоминает РЕН ТВ.

