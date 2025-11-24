В ЦБ надеются на возвращение инфляции к цели в 4% в 2026 году
Банк России рассчитывает на возвращение инфляции к цели в 4% в 2026 году. Об этом заявил зампредседателя регулятора Алексей Заботкин, пишет ТАСС.
«Мы в следующем году рассчитываем, что мы наконец добьемся после 4-5 лет высокой инфляции ее возвращения на низкие уровни, соответствующие нашей цели в 4%», - указал Заботкин.
По его словам, такой уровень позволит «с некоторым лагом» снизить ставку до более приемлемых по сравнению с опытом двух лет показателей.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что инфляция опустится до целевого уровня 4% во второй половине следующего года, напоминает РЕН ТВ.
