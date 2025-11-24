На юге Москвы подросток напал с ножом на охранника в ТЦ
Подросток с ножом напал на охранника в торговом центре в Москве, а затем ранил двоих сотрудников полиции. Об этом рассказали в столичном главке Следственного комитета.
По данным правоохранителей, 23 ноября в ТЦ на Ореховом бульваре 16-летний юноша напал с ножом на охранника, сделавшему ему замечание. Пострадавшему оказали медицинскую помощь, его госпитализировали. При задержании подросток нанес резаные раны рук двум полицейским.
Против юноши возбудили уголовное дело, его подозревают в покушении на убийство, а также в двух эпизодах насилия в отношении представителя власти. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения.
Ранее в Чебоксарах подросток в неадекватном состоянии во время ссоры напал с ножом на отца и нанес два колото-резаных ранения ног матери, напоминает РЕН ТВ.
