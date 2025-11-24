В Эфиопии произошло извержение спавшего более десяти тысяч лет вулкана

Извержение вулкана Хейли-Губби, который пребывал в состоянии покоя более 10 тысяч лет, зафиксировано на северо-востоке Эфиопии. Об этом сообщается на сайте VolcanoDiscovery.

Вулкан входит в состав горного хребта в регионе Афар, он находится примерно в 15 километрах к юго-востоку от вулкана Эртале, постоянно действующего. По данным со спутников, извержение Хейли-Губби началось накануне в 08.30. Мощный столб пепла поднялся на 10-15 км и прошел над юго-западом Аравийского полуострова.

Как сообщил в соцсетях вулканолог Саймон Карн, свидетельств извержений этого вулкана не было на протяжении всей эпохи голоцена, которая наступила более 11 тысяч лет назад.

Ранее на Филиппинах началось извержение одного из крупнейших вулканов Тааль, напоминает РЕН ТВ.

