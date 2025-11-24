В Эфиопии произошло извержение спавшего более десяти тысяч лет вулкана
Извержение вулкана Хейли-Губби, который пребывал в состоянии покоя более 10 тысяч лет, зафиксировано на северо-востоке Эфиопии. Об этом сообщается на сайте VolcanoDiscovery.
Вулкан входит в состав горного хребта в регионе Афар, он находится примерно в 15 километрах к юго-востоку от вулкана Эртале, постоянно действующего. По данным со спутников, извержение Хейли-Губби началось накануне в 08.30. Мощный столб пепла поднялся на 10-15 км и прошел над юго-западом Аравийского полуострова.
Как сообщил в соцсетях вулканолог Саймон Карн, свидетельств извержений этого вулкана не было на протяжении всей эпохи голоцена, которая наступила более 11 тысяч лет назад.
Ранее на Филиппинах началось извержение одного из крупнейших вулканов Тааль, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Эфиопии произошло извержение спавшего более десяти тысяч лет вулкана
- В ЦБ надеются на возвращение инфляции к цели в 4% в 2026 году
- Ущербный договор: Юрист Соловьев призвал отказаться от сделок с «бабушками»
- На юге Москвы подросток напал с ножом на охранника в ТЦ
- В Алтайском крае предотвратили диверсию на железной дороге
- Пушилин: ВСУ отступают в Константиновке
- Бабки-мошенницы: Как будут бороться со сделками «по схеме Долиной»
- На объекте в Баку произошел взрыв
- Трамп: Противники тарифов обслуживают враждебные интересы
- При тушении пожара в Саратовской области нашли тела двух человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru