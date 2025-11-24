В Алтайском крае предотвратили диверсию на железной дороге
Попытку диверсии на железной дороге пресекли в Алтайском крае. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.
Преступление планировали члены запрещенной в РФ террористической организации при координации украинских спецслужб. Два злоумышленника в субботу, 22 ноября, попытались установить «сбрасывающее устройство» на железнодорожном перегоне Алтайская-Бийск. Этот участок отличается высокой интенсивностью движения грузовых и пассажирских составов. При задержании злоумышленники оказали вооруженное сопротивление, они были нейтрализованы ответным огнем.
По данным правоохранителей, фигуранты - местные жители, завербованные представителем террористической организации через Telegram. Злоумышленники должны были осуществлять диверсионно-террористическую деятельность за вознаграждение. После ЧП возбуждено уголовное дело о диверсии, а также дела о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа и незаконном приобретении, сбыте, хранении оружия или боеприпасов.
Ранее ФСБ предотвратила готовившийся гражданином Украины подрыв железнодорожных путей в Краснодаре, пишет Ura.ru.
