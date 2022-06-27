Пушилин: ВСУ лишены возможности обстреливать центр Донецка

«Что касается острой проблемы — обстрелов ВСУ практически всех районов Донецка, Макеевки и Горловки, — то ситуация изменилась в лучшую сторону. Усилена контрбатарейная работа, и в последние дни противник может обстреливать только окраины столицы республики и часть Горловки», — заявил глава ДНР в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин добавил, что силы республики принимают меры для того, чтобы украинские военные не могли задействовать свою артиллерию, сообщает телеканал «360».

