Пушилин: ВСУ лишены возможности обстреливать центр Донецка

Украинские военные лишены возможности обстреливать центр Донецка. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

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«Что касается острой проблемы — обстрелов ВСУ практически всех районов Донецка, Макеевки и Горловки, — то ситуация изменилась в лучшую сторону. Усилена контрбатарейная работа, и в последние дни противник может обстреливать только окраины столицы республики и часть Горловки», — заявил глава ДНР в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин добавил, что силы республики принимают меры для того, чтобы украинские военные не могли задействовать свою артиллерию, сообщает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ДонецкДНРДенис Пушилин
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