Пушилин: ВСУ лишены возможности обстреливать центр Донецка
Украинские военные лишены возможности обстреливать центр Донецка. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Что касается острой проблемы — обстрелов ВСУ практически всех районов Донецка, Макеевки и Горловки, — то ситуация изменилась в лучшую сторону. Усилена контрбатарейная работа, и в последние дни противник может обстреливать только окраины столицы республики и часть Горловки», — заявил глава ДНР в эфире телеканала «Россия 24».
Пушилин добавил, что силы республики принимают меры для того, чтобы украинские военные не могли задействовать свою артиллерию, сообщает телеканал «360».
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