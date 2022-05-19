Пушилин: В плен сдались больше половины бойцов с «Азовстали»

«С "Азовстали" вышли больше половины находившихся там украинских силовиков. Процесс еще идет», — рассказал политик в эфире «Соловьев. Live».

Накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что с 16 мая в плен сдались 962 военных с «Азовстали», напоминает Ura.ru. Позже основатель батальона народной милиции ДНР «Восток» Александр Ходаковский сообщил о еще 785 сдавшихся бойцах. Раненых пленных поместили в больницу Новоазовска, пишет РИА ФАН.

