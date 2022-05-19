Пушилин: В плен сдались больше половины бойцов с «Азовстали»
Больше половины украинских бойцов, находившихся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«С "Азовстали" вышли больше половины находившихся там украинских силовиков. Процесс еще идет», — рассказал политик в эфире «Соловьев. Live».
Накануне штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что с 16 мая в плен сдались 962 военных с «Азовстали», напоминает Ura.ru. Позже основатель батальона народной милиции ДНР «Восток» Александр Ходаковский сообщил о еще 785 сдавшихся бойцах. Раненых пленных поместили в больницу Новоазовска, пишет РИА ФАН.
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