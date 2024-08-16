Пушилин: В Часовом Яре ВС России освобождают дом за домом

Ситуация в городе Часов Яр остается напряженной, при этом российские военные освобождают «дом за домом». Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, передает РИА Новости.

Пушилин заявил о продвижении армии России в направлении Дзержинска и Нью-Йорка

«В самом городе ведут боевые действия, освобождается улица, дом за домом, но ситуация остается достаточно напряженной», — рассказал руководитель республики.

По словам Пушилина, украинские силы пока не приняли решение оставить населенный пункт.

Ранее Минобороны России сообщило, что бронегруппа ВДВ уничтожила пехоту ВСУ в опорном пункте в районе Часова Яра, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФДенис ПушилинДНР

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