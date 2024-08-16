Пушилин: В Часовом Яре ВС России освобождают дом за домом
Ситуация в городе Часов Яр остается напряженной, при этом российские военные освобождают «дом за домом». Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, передает РИА Новости.
«В самом городе ведут боевые действия, освобождается улица, дом за домом, но ситуация остается достаточно напряженной», — рассказал руководитель республики.
По словам Пушилина, украинские силы пока не приняли решение оставить населенный пункт.
Ранее Минобороны России сообщило, что бронегруппа ВДВ уничтожила пехоту ВСУ в опорном пункте в районе Часова Яра, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru