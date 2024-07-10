Российские военные успешно продвигаются в направлении городов Дзержинск (украинское название Торецк) и Нью-Йорк (ранее — Новгородское), пока остающихся под контролем ВСУ. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

Как отметил политик, украинские войска пока могут обстреливать из артиллерии Горловку, однако линия фронта отодвигается от города.

«Во многом мы видим положительный результат в плане продвижения в направлении Дзержинска, мы видим сейчас и в направлении Нью-Йорка и ряда других населенных пунктов... Буквально ежедневно фиксируем, что у наших военнослужащих есть успехи», — подчеркнул Пушилин.

Ранее глава ДНР сообщил, что российская армия постоянно продвигается в регионе, отодвигая линию фронта от Горловки, пишет RT.

