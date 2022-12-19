Пушилин: Центр Марьинки зачищен от украинских войск

«В самой Марьинке центр города зачищен от противника. Те высотки, которые служили укреплением противника, практически находятся под контролем», — цитирует политика РИА Новости.

При этом, по словам Пушилина, противник может оставаться в небольшой части города. Далее российские военные планируют вести освободительную операцию в направлении Красногоровки.

«Что касается Авдеевского направления, здесь силы сконцентрированы на освобождении Первомайского, что тоже открывает определенные возможности для освобождения», — указал врио главы ДНР.

Пушилин отметил, что ВСУ продолжают контратаки в районе Майорска, однако российские военные их выдерживают и продвигаются в направлении Дзержинска. Кроме того, в населенном пункте Яковлевка проходит дозачистка противника.

Ранее врио главы ДНР заявил об уничтожении части позиций ВСУ, с которых велся обстрел Донецка, пишет RT.

