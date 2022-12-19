Пушилин: Центр Марьинки зачищен от украинских войск
Центр города Марьинка в Донецкой народной республике уже зачистили от украинских войск. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«В самой Марьинке центр города зачищен от противника. Те высотки, которые служили укреплением противника, практически находятся под контролем», — цитирует политика РИА Новости.
При этом, по словам Пушилина, противник может оставаться в небольшой части города. Далее российские военные планируют вести освободительную операцию в направлении Красногоровки.
«Что касается Авдеевского направления, здесь силы сконцентрированы на освобождении Первомайского, что тоже открывает определенные возможности для освобождения», — указал врио главы ДНР.
Пушилин отметил, что ВСУ продолжают контратаки в районе Майорска, однако российские военные их выдерживают и продвигаются в направлении Дзержинска. Кроме того, в населенном пункте Яковлевка проходит дозачистка противника.
Ранее врио главы ДНР заявил об уничтожении части позиций ВСУ, с которых велся обстрел Донецка, пишет RT.
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