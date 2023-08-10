Пушилин сообщил, что ВСУ с потерями отступили из Урожайного

Штурмовые подразделения ВСУ смогли зайти в северную часть поселка Урожайного, однако после удара российской артиллерии и авиации отступили с потерями. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

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По словам политика, «в какой-то этап» украинские военные закрепились на севере населенного пункта. ВСУ задействовали подразделения из представителей трех-четырех бригад и бронетехнику.

«Но как только противник закрепился ... были нанесены соответствующие артиллерийские удары, задействована авиация. Противник понес потери, техника там же осталась стоять, противник отступил на ранее занимаемые позиции», — рассказал Пушилин.

Врио главы ДНР добавил, что украинские войска регулярно пытаются занять населенный пункт Старомайорское к западу от Урожайного, однако не имеют «никаких достижений».

Ранее Пушилин заявил, что в результате боев за Клещеевку от села «почти ничего не осталось», напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:СпецоперацияВСУДНРДенис Пушилин

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