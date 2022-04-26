Пушилин заявил о необходимости нового этапа спецоперации
Следующий этап российской военной операции следует начинать после выхода к границам Донецкой области, считает глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«Конечно, нам важна скорость — скорость выхода на конституционные границы с тем, чтобы продолжить уже следующие этапы операции, которые являются практически необходимыми после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье, что происходит по приграничным областям регионов России», — подчеркнул глава республики в эфире «Соловьев Live».
Ранее стало известно, что Белгородская область в очередной раз подверглась обстрелу со стороны Украины. Пострадали приграничные села Головчино, Журавлевка и Нехотеевка, напоминает «Свободная пресса».
Кроме того, обостряется ситуация в Приднестровье: накануне из ручных гранатометов было обстреляно здание Министерства госбезопасности в Тирасполе, а во вторник неизвестные подорвали две транслировавшие российское радио вышки, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru