Пушилин заявил о необходимости нового этапа спецоперации

Следующий этап российской военной операции следует начинать после выхода к границам Донецкой области, считает глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

В Кремле отказались комментировать возможное расширение целей спецоперации

«Конечно, нам важна скорость — скорость выхода на конституционные границы с тем, чтобы продолжить уже следующие этапы операции, которые являются практически необходимыми после того, что мы видим, что происходит в Приднестровье, что происходит по приграничным областям регионов России», — подчеркнул глава республики в эфире «Соловьев Live».

Ранее стало известно, что Белгородская область в очередной раз подверглась обстрелу со стороны Украины. Пострадали приграничные села Головчино, Журавлевка и Нехотеевка, напоминает «Свободная пресса».

Кроме того, обостряется ситуация в Приднестровье: накануне из ручных гранатометов было обстреляно здание Министерства госбезопасности в Тирасполе, а во вторник неизвестные подорвали две транслировавшие российское радио вышки, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФДНРДенис Пушилин
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