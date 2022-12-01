Пушилин: Россия и Украина обменялись пленными по формуле 50 на 50
Россия и Украина произвели обмен пленными по формуле 50 на 50. Об этом в своём Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
По его словам, большая часть передаваемых Украине военнопленных – военнослужащие ВСУ.
«Среди освобождаемых 12 бойцов из Донецкой Народной Республики, восемь из Луганской Народной Республики», — отметил Пушилин.
Ранее в Россию вернулись с Украины девять военнопленных, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+6 785 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 865 / сут.
- Пушилин: Россия и Украина обменялись пленными по формуле 50 на 50
- Украина попросила Запад отменить суверенный иммунитет в отношении ЦБ России
- ВС России отразили контратаки на Южно-Донецком направлении
- Два человека погибли в результате крушения самолёта B55 в Армении
- Песков: НАТО навязывает Украине войну
- El Mundo: в Испании обнаружили четвёртую посылку со взрывчаткой
- Лавров: Россию не интересует, каким будет потолок цен на нефть
- Лавров: Запад может прибегнуть к махинациям с использованием евро
- Медведев призвал сохранить нацистские символы с Украины
- Лавров заявил об огромном риске ядерной войны
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru