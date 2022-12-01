Пушилин: Россия и Украина обменялись пленными по формуле 50 на 50

Россия и Украина произвели обмен пленными по формуле 50 на 50. Об этом в своём Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По его словам, большая часть передаваемых Украине военнопленных – военнослужащие ВСУ.

Пушилин сообщил об обмене пленными с Украиной по формуле «35 на 35»

«Среди освобождаемых 12 бойцов из Донецкой Народной Республики, восемь из Луганской Народной Республики», — отметил Пушилин.

Ранее в Россию вернулись с Украины девять военнопленных, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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