Пушилин: Российские силы закрепились близ Орехово-Васильевки и Берховки
Российские войска улучшили позиции на северном фланге Артемовска, продвинулись и закрепились в направлении Орехово-Васильевки и Берховки. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«По северному флангу у подразделений Вооруженных сил РФ есть улучшение позиций, там теперь важно это удержать, противник пытается ситуацию вернуть вспять… Противник вчера не понимал, что делать, потому что они-то сконцентрировали свои усилия на южном фланге, а тут с севера», — рассказал политик в эфире «Соловьев Live».
Говоря об Артемовске, Пушилин указал на необходимость консервации зданий гражданской инфраструктуры. Для их сохранения нужны дополнительные обследования, однако начать эту работу не позволяют постоянные обстрелы города со стороны ВСУ.
Ранее Пушилин сообщил, что российская армия за последние сутки улучшила позиции на Авдеевском и Марьинском направлениях, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru