Российские военные поразили позиции боевиков «Азова» в ЛНР

Российские военные нанесли удар по скоплению живой силы и техники 12-й бригады специального назначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) близ Серебрянского лесничества. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

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«Уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы Д-30», — отмечается в сообщении.

Также на Краснолиманском направлении группировка «Центр» совместно с авиацией и артиллерией отразила две атаки штурмовых групп украинской 67-й механизированной бригады. Военные действовали к югу от Червоной Дибровы, отмечает телеканал «360».

Между тем бойцы группировки войск «Юг» отразили девять атак ВСУ на донецком направлении, противник потерял более 230 солдат, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУЛНРВооруженные Силы РФСпецоперация

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