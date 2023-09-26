«Уничтожено до 55-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также две гаубицы Д-30», — отмечается в сообщении.

Также на Краснолиманском направлении группировка «Центр» совместно с авиацией и артиллерией отразила две атаки штурмовых групп украинской 67-й механизированной бригады. Военные действовали к югу от Червоной Дибровы, отмечает телеканал «360».

Между тем бойцы группировки войск «Юг» отразили девять атак ВСУ на донецком направлении, противник потерял более 230 солдат, пишет «Свободная пресса».

