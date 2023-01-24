Пушилин рассказал об успехах ВС России в районе Великой Новоселовки
Российские военные продвигаются на Угледарском направлении в районе населенного пункта Великая Новоселовка. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
«Что касается самого Угледара и Павловки, этого участка, идут постоянные артдуэли, позиционная борьба. Каких-то рывков наши подразделения за последние дни не делали», — отметил политик.
Кроме того, войска РФ продвигаются на Авдеевском направлении. По словам Пушилина, сейчас это один из самых сложных участков, однако у военнослужащих «боевой настрой» и есть перспективы перерезать пути снабжения украинской армии.
Ранее врио главы ДНР заявил, что Артемовск близок к оперативному окружению, и у ВСУ осталась «одна дорога», чтобы добраться до города «относительно безопасно», пишет RT.
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