Пушилин рассказал об успехах ВС России в районе Великой Новоселовки

«Что касается самого Угледара и Павловки, этого участка, идут постоянные артдуэли, позиционная борьба. Каких-то рывков наши подразделения за последние дни не делали», — отметил политик.

Кроме того, войска РФ продвигаются на Авдеевском направлении. По словам Пушилина, сейчас это один из самых сложных участков, однако у военнослужащих «боевой настрой» и есть перспективы перерезать пути снабжения украинской армии.

Ранее врио главы ДНР заявил, что Артемовск близок к оперативному окружению, и у ВСУ осталась «одна дорога», чтобы добраться до города «относительно безопасно», пишет RT.

