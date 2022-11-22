Пушилин рассказал об успехах российской армии на павловском и угледарском направлениях

По словам Пушилина, несмотря на попытки контрнаступления украинских сил, российские военные выполняют поставленные задачи.

«Все равно продолжается движение. Мы видим определенные успехи», - указал врио главы ДНР.

Пушилин сообщил, что у ВС России есть успехи на марьинском направлении, даже с учетом городских боев, пишет RT. Продвижение также фиксируется на авдеевском и артемовском направлениях.

Вместе с тем, по словам Пушилина, остается сложным краснолиманское направление, где противник продолжает безуспешно атаковать.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко сообщил, что украинские войска ушли в глухую оборону в районах Артемовска и Соледара, напоминает «Свободная пресса».

