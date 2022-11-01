Пушилин рассказал о продвижении союзных сил на Угледарском направлении
Союзные силы продвигаются на Угледарском направлении. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
«Продвигаемся», — цитирует политика ТАСС.
Ранее Пушилин сообщил, что российские силы продвигаются вперед почти по всей линии соприкосновения, напоминает РИА ФАН.
Между тем в Минобороны рассказали, что Вооруженные силы РФ продвинулись вглубь обороны украинских войск более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка в ДНР, пишет Ura.ru.
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