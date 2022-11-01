Пушилин рассказал о продвижении союзных сил на Угледарском направлении

Союзные силы продвигаются на Угледарском направлении. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Пушилин заявил об успехах практически по всей линии соприкосновения в ДНР

«Продвигаемся», — цитирует политика ТАСС.

Ранее Пушилин сообщил, что российские силы продвигаются вперед почти по всей линии соприкосновения, напоминает РИА ФАН.

Между тем в Минобороны рассказали, что Вооруженные силы РФ продвинулись вглубь обороны украинских войск более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка в ДНР, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СпецоперацияДНРДенис Пушилин
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