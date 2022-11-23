Кадыров заявил об уничтожении до 200 военных ВСУ на Херсонском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём в Telegram-канале заявил, что военнослужащие полка «Север» имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова ликвидировал на Херсонском направлении почти 200 военных Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По его словам, среди уничтоженных боевиков большое количество американских и польских наёмников. Также в списке потерь ВСУ - несколько единиц тяжёлой боевой техники и легкового автотранспорта.
«Парни ликвидировали угрозу максимально быстро и без потерь, что подтверждает высокий профессионализм бойцов полка «Север». При этом они пополнили свой и без того богатый арсенал трофейным западным вооружением», — написал политик.
Ранее Кадыров назвал смешными условия для переговоров, которые были выдвинуты украинской стороной, сообщает RT.
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