Кадыров заявил об уничтожении до 200 военных ВСУ на Херсонском направлении

По его словам, среди уничтоженных боевиков большое количество американских и польских наёмников. Также в списке потерь ВСУ - несколько единиц тяжёлой боевой техники и легкового автотранспорта.

«Парни ликвидировали угрозу максимально быстро и без потерь, что подтверждает высокий профессионализм бойцов полка «Север». При этом они пополнили свой и без того богатый арсенал трофейным западным вооружением», — написал политик.

Ранее Кадыров назвал смешными условия для переговоров, которые были выдвинуты украинской стороной, сообщает RT.

