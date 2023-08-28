Пушилин рассказал о попытках ВСУ атаковать на Краснолиманском направлении
Украинские военные пытаются контратаковать на краснолиманском и купянском направлениях. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
«Что касается Краснолиманского направления, мы фиксировали улучшение позиций наших подразделений, противник не менее 12 раз за ночь пытался ... возвращать позиции», — поделился политик.
В частности, речь идет о населенных пунктах Ягодное, Новоселовское, Надежда, Ямполовка. Российским силам удалось минимизировать потери со своей стороны и наносить удары по противнику, пишет RT.
Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинские военные несут большие потери в районе села Работино в Запорожской области, напоминает Ura.ru.
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