Пушилин рассказал о попытках ВСУ атаковать на Краснолиманском направлении

«Что касается Краснолиманского направления, мы фиксировали улучшение позиций наших подразделений, противник не менее 12 раз за ночь пытался ... возвращать позиции», — поделился политик.

В частности, речь идет о населенных пунктах Ягодное, Новоселовское, Надежда, Ямполовка. Российским силам удалось минимизировать потери со своей стороны и наносить удары по противнику, пишет RT.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что украинские военные несут большие потери в районе села Работино в Запорожской области, напоминает Ura.ru.

