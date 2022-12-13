Пушилин рассказал о контратаках ВСУ на Краснолиманском направлении

По словам политика, ситуация на данном направлении остается сложной, пишет «Свободная пресса».

«Противник пытается контратаковать, но наши подразделения сейчас удерживают все позиции, не всегда удается продвинуться вперед», — подчеркнул Пушилин.

Ранее врио главы ДНР заявил, что обстановка на фронте сложная, однако есть продвижение на Угледарском, Марьинском, других направлениях, напоминает Газета.ру.

