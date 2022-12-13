Пушилин рассказал о контратаках ВСУ на Краснолиманском направлении

Украинские войска контратакуют на Краснолиманском направлении, и российской армии не всегда удается продвинуться вперед. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости.

Пушилин заявил об освобождении более половины ДНР от ВСУ

По словам политика, ситуация на данном направлении остается сложной, пишет «Свободная пресса».

«Противник пытается контратаковать, но наши подразделения сейчас удерживают все позиции, не всегда удается продвинуться вперед», — подчеркнул Пушилин.

Ранее врио главы ДНР заявил, что обстановка на фронте сложная, однако есть продвижение на Угледарском, Марьинском, других направлениях, напоминает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Батурин
ТЕГИ:СпецоперацияВСУДНРДенис Пушилин
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