Пушилин рассказал о контратаках ВСУ на Краснолиманском направлении
Украинские войска контратакуют на Краснолиманском направлении, и российской армии не всегда удается продвинуться вперед. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью РИА Новости.
По словам политика, ситуация на данном направлении остается сложной, пишет «Свободная пресса».
«Противник пытается контратаковать, но наши подразделения сейчас удерживают все позиции, не всегда удается продвинуться вперед», — подчеркнул Пушилин.
Ранее врио главы ДНР заявил, что обстановка на фронте сложная, однако есть продвижение на Угледарском, Марьинском, других направлениях, напоминает Газета.ру.
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