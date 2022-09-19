Пушилин: пресечена попытка прорыва ВСУ в город Кременная
Союзные силы пресекли попытку Вооружённых сил Украины прорваться в город Кременная и не допустили переправу украинской техники в районе Кривой Луки. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики. В эфире телеканала «Россия 24» Денис Пушилин уточнил, что попытка прорыва была предпринята минувшей ночью. В целом, по его словам, войска ДНР продвигаются на нескольких направлениях.
«Ситуация относительно стабильна на Донецком, Горловском, на Угледарском направлениях, где-то наши подразделения продолжают двигаться вперед, пусть и небольшими темпами, но все же продвигаются», — заявил Пушинин.
При этом он признал, что ситуация с Красным Лиманом остается сложной, но контролируемой.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале рассказал о 13 погибших в результате обстрела площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе города.
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