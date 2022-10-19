Пушилин назвал контролируемой ситуацию на линии соприкосновения в ДНР
Ситуация на линии соприкосновения на донецком направлении полностью контролируемая. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
По словам Пушилина, обстановка на линии соприкосновения на территории ДНР находится под полным контролем, пишет RT.
Врио главы ДНР добавил, что украинские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре, в частности, в среду обстрелам подверглись три района Донецка и Макеевки.
Кроме того, Пушилин рассказал, что в Артемовске идет борьба «за каждый клочок» земли.
«Если мы фиксировали после краснолиманских событий, что противник без резервов где-то оставлял позиции в самом Артемовске, то ситуация сейчас повернулась вспять, резервы подбрасываются», - отметил политик.
Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации сообщило, что украинские формирования обстреляли Донецк и Макеевку, в ночь на среду по населенным пунктам было выпущено восемь снарядов калибром 155 мм, пишет «Свободная пресса».
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