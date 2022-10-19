Пушилин назвал контролируемой ситуацию на линии соприкосновения в ДНР

По словам Пушилина, обстановка на линии соприкосновения на территории ДНР находится под полным контролем, пишет RT.

Врио главы ДНР добавил, что украинские войска продолжают наносить удары по гражданской инфраструктуре, в частности, в среду обстрелам подверглись три района Донецка и Макеевки.

Кроме того, Пушилин рассказал, что в Артемовске идет борьба «за каждый клочок» земли.

«Если мы фиксировали после краснолиманских событий, что противник без резервов где-то оставлял позиции в самом Артемовске, то ситуация сейчас повернулась вспять, резервы подбрасываются», - отметил политик.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации сообщило, что украинские формирования обстреляли Донецк и Макеевку, в ночь на среду по населенным пунктам было выпущено восемь снарядов калибром 155 мм, пишет «Свободная пресса».

