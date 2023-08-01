Пушилин: Клещеевка находится под контролем ВС России

Село Клещеевка под Артемовском находится под контролем российских военных. Об этом заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире «Соловьев.Live».

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«По последней информации, Клещеевка находится под нашим контролем», — указал политик.

При этом Пушилин отметил, что населенный пункт продолжает подвергаться атакам, пишет Ura.ru.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВСУ заняли часть высот на рубеже Клещеевка-Андреевка-Курдюмовка. Противник вел огонь с этих позиций, поддерживал наступление и накапливал силы. Однако ВСУ снизили интенсивность прямых атак на фоне больших потерь в личном составе и технике, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Иван Родионов
ТЕГИ:СпецоперацияВооруженные Силы РФДНРДенис Пушилин

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