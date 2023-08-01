Пушилин: Клещеевка находится под контролем ВС России

Три беспилотника атаковали Москву минувшей ночью С 1 августа в России произойдет перерасчет пенсий работающим пенсионерам Объединенная авиационная корпорация объявила о планах по созданию самолётов до 2026 года В Приморском крае объявлено штормовое предупреждение В НАСА получили сигнал от потерянного зонда Voyager-2