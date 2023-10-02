Пушилин допустил, что ВСУ могут начать наступление в октябре

По словам Пушилина, на юге — ореховском и угледарском направлениях — фиксируется скопление сил ВСУ и переброска резервов.

«Судя по всему, противник еще готовится до наступления распутицы провести еще какие-то активные действия... Мы видим, что такие мысли есть, поэтому не исключаем», — прокомментировал глава ДНР данные о подготовке очередного контрнаступления ВСУ.

Ранее СМИ сообщили, что украинский президент Владимир Зеленский согласовал с США и Великобританией новое наступление в октябре. В начале месяца ВСУ могут попытаться наступать на херсонском и запорожском направлениях для захвата Запорожской атомной электростанции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

