Психиатр посоветовала не спрашивать у участников СВО об убийствах

У участника военной операции на Украине не стоит выспрашивать, приходилось ли ему убивать, где он находился, какие были потери в подразделении и прочие кровавые подробности. Об этом «ФедералПресс» рассказала врач-психиатр Мария Соболева.

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Она пояснила, что гражданским людям важно знать, что «он не убивает, он выполняет боевые задачи, а какие – военная тайна».

По словам психиатра, военнослужащие от своих близких ждут поддержку, заботу в моменте, понимание, что они рядом и готовы подождать, пока идет период адаптации.

Число россиян, которым впервые диагностировали психическое расстройство, в 2023 году стало максимальным за 10 лет, свидетельствуют данные Минздрава РФ.


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Брага
ТЕГИ:ПсихиатрияВоеннослужащиеСпецоперация

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