Психиатр посоветовала не спрашивать у участников СВО об убийствах
У участника военной операции на Украине не стоит выспрашивать, приходилось ли ему убивать, где он находился, какие были потери в подразделении и прочие кровавые подробности. Об этом «ФедералПресс» рассказала врач-психиатр Мария Соболева.
Она пояснила, что гражданским людям важно знать, что «он не убивает, он выполняет боевые задачи, а какие – военная тайна».
По словам психиатра, военнослужащие от своих близких ждут поддержку, заботу в моменте, понимание, что они рядом и готовы подождать, пока идет период адаптации.
Число россиян, которым впервые диагностировали психическое расстройство, в 2023 году стало максимальным за 10 лет, свидетельствуют данные Минздрава РФ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru