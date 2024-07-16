Психиатр посоветовала не спрашивать у участников СВО об убийствах

Она пояснила, что гражданским людям важно знать, что «он не убивает, он выполняет боевые задачи, а какие – военная тайна».

По словам психиатра, военнослужащие от своих близких ждут поддержку, заботу в моменте, понимание, что они рядом и готовы подождать, пока идет период адаптации.

Число россиян, которым впервые диагностировали психическое расстройство, в 2023 году стало максимальным за 10 лет, свидетельствуют данные Минздрава РФ.



