Противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» открыл огонь в Японском море
Российский большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и три ракетных катера провели артиллерийские стрельбы в Японском море, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ТОФ.
В заливе Петра Великого в Приморском крае корабль выполнил стрельбы по береговым, воздушным и морским целям. В обеспечении противолодочных самолётов Ту-142 и Ил-38 моряки провели учения по противовоздушной обороне с артиллерийскими стрельбами по воздушной цели - сбрасываемой парашютной мишени.
Также катера применили артиллерийские установки по морскому щиту, имитирующему надводную цель условного противника.
Напомним, в ноябре большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» предотвратил нарушение государственной границы России эсминцем ВМС США «Джон Маккейн».
Инцидент произошел рано утром во вторник в заливе Петра Великого в Японском море, сообщило Минобороны РФ.
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