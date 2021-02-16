Противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» открыл огонь в Японском море

Российский большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Трибуц» и три ракетных катера провели артиллерийские стрельбы в Японском море, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ТОФ.

В заливе Петра Великого в Приморском крае корабль выполнил стрельбы по береговым, воздушным и морским целям. В обеспечении противолодочных самолётов Ту-142 и Ил-38 моряки провели учения по противовоздушной обороне с артиллерийскими стрельбами по воздушной цели - сбрасываемой парашютной мишени.

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Также катера применили артиллерийские установки по морскому щиту, имитирующему надводную цель условного противника.

Напомним, в ноябре большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» предотвратил нарушение государственной границы России эсминцем ВМС США «Джон Маккейн».

Инцидент произошел рано утром во вторник в заливе Петра Великого в Японском море, сообщило Минобороны РФ.

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ТЕГИ:КораблиПриморский Край
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