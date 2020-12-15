Тихоокеанский флот РФ получит шесть корветов с «Цирконами»

Тихоокеанский флот РФ получит в 2024-2028 годах шесть корветов, способных нести гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Такой контракт Минобороны РФ заключило с Амурским судостроительным заводом, сообщило ведомство.

На Тихоокеанский флот корабли будут поступать с 2024 по 2028 год.

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Корветы призваны повысить эффективность обнаружения и уничтожения субмарин, надводных кораблей, защиты военно-морских баз, морского побережья и морских коммуникаций.

В Минобороны сообщили, что корветы не имеют аналогов в мире.

Тайные учения Германии по подготовке к ядерной войне - следствие геополитической напряженности, но о реальной угрозе третьей мировой войны речи не идет, заявил в беседе с URA.RU военный эксперт, полковник запаса Андрей Кошкин.

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