Американский эсминец нарушил границу РФ в Японском море
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов» предотвратил нарушение государственной границы России эсминцем ВМС США «Джон Маккейн». Инцидент произошел рано утром во вторник в заливе Петра Великого в Японском море, сообщило Минобороны РФ.
В ведомстве отметили, что корабль зашел за линию морской границы на 2 километра, передает РИА ФАН. Наблюдавший за действиями эсминца большой противолодочный корабль ТОФ «Адмирал Виноградов» сделал предупреждение американскому кораблю, после чего «Джон Маккейн» отправился в нейтральные воды.
Ранее National Interest назвал пять самых опасных российских военных кораблей, пишут «Известия».
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