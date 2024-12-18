«Пропагандистская туфта»: Полковник Баранец раскритиковал боевой лазер ВСУ

Комментируя слова командующего Сил беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Вадима Сухаревского о создании украинского лазерного оружия «Тризуб», он указал, что для поражения самолёта на расстоянии в 2 км нужна очень точная высокосконцентрированная точка на борту.

По его словам, чтобы получить такой луч и справиться с рассеиванием «нужен очень мощный генератор», который должен быть ещё и компактным, и тому, кто сможет сделать его размером «хотя бы с товарный вагон», можно вручать Нобелевскую премию.

«По мнению специалистов, лазеру, о котором говорит украинский полковник, нужна мощность целой гидроэлектростанции... Лучшие умы мира не смогли обмануть законы физики. Так что заявление украинского полковника — это пропагандистская туфта», - заключил Баранец.

Ранее военный эксперт Александр Храмчихин заявил, что в России необходимо наладить массовое производство лазерного оружия для уничтожения беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

