В Британии заявили об успешном испытании лазера против БПЛА

Британская армия впервые успешно протестировала лазер против летающих беспилотников. Об этом сообщается на сайте правительства Великобритании.

«Армия впервые успешно использовала оружие с высокоэнергетическим лазером, установленном на бронеавтомобиле, уничтожив дроны в полете», — указано в заявлении.

Оружие было установлено на бронемашину Wolfhound. Лазер использует инфракрасное излучение, трекинговые системы, сенсоры для наведения в режиме реального времени.

Власти отметили, что ограничений на количество зарядов лазера нет, в отличие от оружия с традиционными боеприпасами, и лазер — более выгодная альтернатива. Эту технологию можно добавить в арсенал применяемых на поле боя вооружений.

Ранее в Британии рассказали о создании военного лазера Dragon Fire для уничтожения БПЛА, который может поражать цели со скоростью света и применять интенсивный луч для разрушения объектов противника, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВооружениеВеликобритания

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