«Пропаганда продолжается»: Стрелков возмутился наличием интернета и связи на Украине

По его словам, российская армия ни разу не нанесла удары по украинским средствам связи. 

Российские войска не наносят удары по украинским средствам связи, что мешает ходу военной операции, заявил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН.

«Чрезвычайно негативно на ход всех боевых действий влияет странная позиция военно-политического руководства операции по отношению к украинским СМИ – не нанесены ни разу удары по средствам связи, по узлам интернет связи, что продолжает противнику продолжать вести активную пропаганду на всю территорию», - отметил он.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Украинский лидер Владимир Зеленский следом объявил о введении в стране военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:СМИУкраинаДонбассИгорь Стрелков
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