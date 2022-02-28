«Пропаганда продолжается»: Стрелков возмутился наличием интернета и связи на Украине

Российские войска не наносят удары по украинским средствам связи, что мешает ходу военной операции, заявил экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков в пресс-центре НСН.

«Чрезвычайно негативно на ход всех боевых действий влияет странная позиция военно-политического руководства операции по отношению к украинским СМИ – не нанесены ни разу удары по средствам связи, по узлам интернет связи, что продолжает противнику продолжать вести активную пропаганду на всю территорию», - отметил он.

Рано утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации в Донбассе, чтобы защитить жителей региона от «геноцида». Украинский лидер Владимир Зеленский следом объявил о введении в стране военного положения и разрыве дипломатических отношений с российской стороной.

