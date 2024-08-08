Власти Курской области сообщили, что ВСУ не продвинулись вглубь региона
Украинские военные не смогли продвинуться вглубь Курской области и отступают. Об этом заявил врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий в эфире Первого канала.
«Противник не продвинулся ни на один метр, наоборот, отступает. Активно идет поражение техники и боевых сил»,— указал Белостоцкий.
По его словам, ситуация в области стабильная и контролируемая, в регионе работает оперативный штаб. Всех жителей приграничных районов — около трех тысяч человек, оказавшихся в опасности из-за близких боев — эвакуировали, почти половина из них находится в пунктах временного размещения.
Ранее в Курской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за атак со стороны Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, ВСУ ведут «неизбирательную стрельбу» в регионе по гражданским целям, в том числе жилым домам и машинам скорой помощи, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru