Призывников в Москве протестируют на COVID-19

Тестирование на коронавирусную инфекцию предстоит пройти всем призывникам Москвы и Подмосковья. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление Минобороны РФ. Там отметили, что тест будет проводиться в отдельных помещениях, находящихся на территории сборных пунктов. Процедура займёт 15 минут, подчеркивает RT.

Лишь после того, как у призывника подтвердится отрицательный результат на COVID-19, он сможет приступить к прохождению медкомиссии.

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Ранее НСН писала, что весенний призыв в армию стартовал в России 1 апреля. Планируется набрать в Вооруженные силы около 135 тысяч человек. Призывная кампания продлится до 15 июля. В места службы новобранцев отправят не раньше 20 мая в связи с эпидемией коронавируса, сообщает телеканал «360».

Также сообщалось, что начало работы приёмных комиссий военкоматов в столице запланировано с 12 мая. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу Западного военного округа. Там подчеркнули, что первые отправки в войска могут пройти после 20 числа.

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ФОТО: РИА Новости/Валерий Мельников
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