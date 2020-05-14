Призывников в Москве протестируют на COVID-19

Тестирование на коронавирусную инфекцию предстоит пройти всем призывникам Москвы и Подмосковья. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление Минобороны РФ. Там отметили, что тест будет проводиться в отдельных помещениях, находящихся на территории сборных пунктов. Процедура займёт 15 минут, подчеркивает RT.

Лишь после того, как у призывника подтвердится отрицательный результат на COVID-19, он сможет приступить к прохождению медкомиссии.