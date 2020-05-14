Призывников в Москве протестируют на COVID-19
Тестирование на коронавирусную инфекцию предстоит пройти всем призывникам Москвы и Подмосковья. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление Минобороны РФ. Там отметили, что тест будет проводиться в отдельных помещениях, находящихся на территории сборных пунктов. Процедура займёт 15 минут, подчеркивает RT.
Лишь после того, как у призывника подтвердится отрицательный результат на COVID-19, он сможет приступить к прохождению медкомиссии.
Ранее НСН писала, что весенний призыв в армию стартовал в России 1 апреля. Планируется набрать в Вооруженные силы около 135 тысяч человек. Призывная кампания продлится до 15 июля. В места службы новобранцев отправят не раньше 20 мая в связи с эпидемией коронавируса, сообщает телеканал «360».
Также сообщалось, что начало работы приёмных комиссий военкоматов в столице запланировано с 12 мая. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу Западного военного округа. Там подчеркнули, что первые отправки в войска могут пройти после 20 числа.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
252 тыс.+9 974 / сут.
Умерли
2 305+93 / сут.
Выздоровели
53 530+5 527 / сут.
- Милонов назвал сумасшедшими депутатов с «оберегами от коронавируса»
- Названа наиболее подверженная COVID-19 группа крови
- Министр культуры Любимова вылечилась от COVID-19
- В Москве столкнулись два автозака. Есть пострадавший
- В Госдуме поддержали предложение из Совфеда «заморозить» тарифы на газ с июля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru