Путин увеличил штрафы за неявку призывников
Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку призывников и утрату военного билета. Как пишет РИА Новости, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, согласно ему, штраф за непредставление в военный комиссариат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, увеличивается от 1 до 3 тысяч рублей (действует – от 300 рублей до 1 тысячи), неоповещение граждан о вызове их по повестке - от 1 до 3 тысяч рублей (действует – от 500 рублей до 1 тысячи).
Кроме того, за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету и уклонение от медицинского обследования штраф составит от 500 рублей до 3 тысяч (действует – от 100 рублей до 500 рублей).
Умышленная порча или утрата документов воинского учета теперь может обернуться штрафом в размере от 500 рублей до 3 тысяч рублей.
Ранее НСН писала, что весенний призыв в армию стартовал 1 апреля в России. Планируется набрать в Вооруженные силы около 135 тысяч человек. Призывная кампания продлится до 15 июля. В места службы новобранцев отправят не раньше 20 мая в связи с эпидемией коронавируса, сообщает телеканал «360».
До службы призывников проверят на наличие коронавирусной инфекции, отмечает RT. После их изолируют на 14 дней от основного состава. Кроме того, призывников распределят по частям так, чтобы в одном месте их не скапливалось больше, чем в других.
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