Приёмные комиссии военкоматов в Москве откроются в мае
Начало работы приёмных комиссий военкоматов в столице запланировано с 12 мая. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу Западного военного округа. Там подчеркнули, что первые отправки в войска пройдут после 20 числа.
Кроме того, в период распространения коронавирусной инфекции во все военкоматы доставлены медицинские маски, тесты на определение вирусных заболеваний, а также наборы средств личной дезинфекции и бесконтактные термометры, отмечает RT. Помимо этого, войска радиационной, химической и биологической защиты провели специальную обработку московского сборного пункта и прилегающей к нему территории.
Ранее НСН писала, что весенний призыв в армию стартовал 1 апреля в России. Планируется набрать в Вооруженные силы около 135 тысяч человек. Призывная кампания продлится до 15 июля. В места службы новобранцев отправят не раньше 20 мая в связи с эпидемией коронавируса, сообщает телеканал «360».
До службы призывников проверят на наличие коронавирусной инфекции, отмечает RT. После их изолируют на 14 дней от основного состава. Кроме того, призывников распределят по частям так, чтобы в одном месте их не скапливалось больше, чем в других.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
93 558+6 411 / сут.
Умерли
867+73 / сут.
Выздоровели
8 456+1 110 / сут.
- Новости за ночь: Чехия не будет выдворять посла РФ после «инцидента с рицином»
- Ученые изменили прогноз по завершению пандемии в РФ
- Еще 67 пациентов с коронавирусом умерли в Москве
- В РФ официальное число безработных приблизилось к миллиону
- Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 1 млн
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru