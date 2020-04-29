Приёмные комиссии военкоматов в Москве откроются в мае

Начало работы приёмных комиссий военкоматов в столице запланировано с 12 мая. Об этом пишет Интерфакс, ссылаясь на пресс-службу Западного военного округа. Там подчеркнули, что первые отправки в войска пройдут после 20 числа.

Кроме того, в период распространения коронавирусной инфекции во все военкоматы доставлены медицинские маски, тесты на определение вирусных заболеваний, а также наборы средств личной дезинфекции и бесконтактные термометры, отмечает RT. Помимо этого, войска радиационной, химической и биологической защиты провели специальную обработку московского сборного пункта и прилегающей к нему территории.